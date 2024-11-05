«Непосильная ноша»: в бундестаге склоняют Шольца к отставке правительства

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в слабости и призвала досрочно отправить в отставку правительство.

Вагенкнехт заявила, что канцлеру нужно действовать, пока кризис в правящей коалиции СДПГ, «Зеленых» и СвДП, называемой «Светофором», не вошел в полную силу. По ее мнению, Шольц «как минимум на завершающем этапе» мог бы проявить немного лидерских качеств.

«Канцлеру в эти дни всё еще не хватает качеств лидера, для него это непосильная ноша. Лидерство означало бы поставить вопрос о доверии в бундестаге сейчас, чтобы расчистить путь к новым выборам, а не ждать, пока СвДП дернут стоп-кран», – сказала депутат местным СМИ.

Вагенкнехт напомнила, что действующее правительство с самого начала возмущало граждан «бессистемностью и ошибками в решениях». Четвертый год «Светофора» у власти обернулся бы необратимыми потрясения для экономики.

В сентябре в бундестаге обвинили Шольца и кабмин в том, что они ведут страну к финансовому коллапсу, и заявили об «истекшем сроке годности» правящей коалиции.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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