Вучич напомнил, что Запад бомбил Сербию, а не Россия

Белград останется на европейском пути, но будет поддерживать отношения с Москвой. Поскольку Россия, в отличие от Запада, не бомбила Сербию, заявил сербский президент Александр Вучич.

Он подчеркнул, что самыми важными считает для себя интересы Сербии и ее народа. Разные страны хотели бы, чтобы Белград стал проводником их интересов, но и между ними есть разница.

«Есть разница, Россия нас не бомбила, и Россия не отбирала у нас Косово. Это Запад, и они ни в малейшей степени не были к нам справедливы до сегодняшнего дня. Мы должны оставаться на нашем европейском пути, но сохранять дружбу с русскими», – сказал Вучич в эфире Happy TV.

Президент признал мощь США, которые «владеют 48% мировых вооруженных сил», но Россия не уступает им по силе. И Россия всегда находится «вне конкуренции среди мировых держав», потому что лучше других понимает позицию Сербии.

Александр Вучич процитировал маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада, когда говорил о голосовании по проекту резолюции ГА ООН по Сребренице.

Белград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube