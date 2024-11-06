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Среда, 6 ноября 2024, 21:15 мск

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Остановит ли Трамп конфликт на Украине? Букмекеры начали принимать ставки

Букмекеры объявили о приеме ставок на прекращение конфликта на Украине в течение 90 дней после вступления Дональда Трампа в должность президента США. В настоящий момент в вероятность такого сценария верят 35%.

Согласно условиям спора, отсчет до даты прекращения конфликта будет вестись с 20 января 2025 года, когда запланировала инаугурация Трампа. Ставки будут приниматься до 19 апреля 2025 года.

Согласно предварительным подсчетам американских СМИ, Дональд Трамп одерживает победу над Камалой Харрис. В его активе более 270 голосов выборщиков, что гарантирует его возвращение на пост президента США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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