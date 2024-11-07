Путин распорядился отпраздновать юбилей Жириновского

Президент России постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные 80-летию Владимира Жириновского.

Председателем оргкомитета по подготовке к празднованию назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Напомним, что лидер ЛДПР в Госдуме был вице-спикером.

Владимир Жириновский умер от последствий ковида 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Владимир Путин назвал Жириновского патриотом, талантливым, неординарным человеком и авторитетным политиком.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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