Экс-президент Украины Петр Порошенко* назвал пять «красных линий», за которые киевский режим не должен заступать при сотрудничестве с новой администрацией США. Бывший украинский лидер также признал, что Украину в нынешнем состоянии никогда не примут в НАТО.

Он призвал Киев не допускать компромиссов по независимости страны и ее возвращения в «зону влияния» России. Такой же бескомпромиссной должна быть позиция киевского режима по вопросу территориальной целостности: ни в коем случае не признавать новые регионы России.

Бывший президент также призвал «категорически» не соглашаться на ограничение мощности ВСУ, якобы самого надежного и эффективного «гаранта дальнейшего существования украинского государства». И горой стоять за сохранение санкционного давления на Москву.

«Пятый. Нужно убедить президента Дональда Трампа, что никакая другая альтернатива прекращению войны, о которой он говорит, не может состояться без членства Украины в НАТО. Но для этого мы должны сделать свою часть домашней работы, потому что с тем, что есть сейчас, в НАТО не берут», – написал Порошенко* в своем блоге.

Вновь избранный президентом США Дональд Трамп во время предвыборной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил о скором завершении конфликта на Украине. Трамп уверен, что может найти решение, которое устроит и Москву, и Киев.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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