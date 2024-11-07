Южная Корея не исключила прямые поставки оружия на Украину

Южная Корея не исключает прямых поставок оружия на Украину. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг, 7 ноября. Но его словам, возможная корректировка политики Сеула в этой сфере связана с взаимодействием России и Северной Кореи в военной сфере.

Напомним, что запад и Украина в последние дни активно транслируют мысль об участии северокорейских солдат в СВО.

«Теперь, в зависимости от уровня участия Северной Кореи, мы будем постепенно корректировать нашу стратегию поддержки в несколько этапов. Это значит, что мы не исключаем возможности поставок оружия», – заявил глава государства на пресс-конференции в Сеуле.

Сеул, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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