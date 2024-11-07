Байден объяснил провал Харрис на выборах чрезвычайными обстоятельствами

Президент США Джо Байден объяснил поражение Камалы Харрис на выборах чрезвычайными обстоятельствами, в которых проходила ее кампания. Американский лидер назвал свою вице-президента «чемпионом для всех американцев».

«В чрезвычайных обстоятельствах она вступила и возглавила историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно добиться. Не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю. Прежде всего, она продолжит быть лидером, на которого будут равняться наши дети», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Камала Харрис в первой после поражения речи заявила, что не сдастся «в борьбе за будущее и идеалы Америки».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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