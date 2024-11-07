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Четверг, 7 ноября 2024, 15:02 мск

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Великобритания расширила санкционный список на 47 пунктов

Великобритания расширила список санкций, добавив в него еще 47 пунктов. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В обновленный перечень попали российские компании и организации, а также их представители. В частности, ограничения были наложены на конструкторское бюро «Навис», компании «ЗЕНИТ ФИНАНС» и «Элесар-групп».

Помимо прочих под санкции попала добровольческая бригада «Эспаньола», принимающая участие в спецоперации на Украине. Среди физлиц в списке ограничений появился бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Согласно порядку введения санкций, активы компаний и физических лиц в Великобритании будут заморожены. Физлицам, которые оказались в списке ограничений, запрещено въезжать на территорию страны.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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