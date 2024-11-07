Байден заверил, что мирно передаст власть Трампу

Действующий президент США Джо Байден пообещал выполнить конституционный долг и обеспечить мирную передачу власти победившему на выборах главы государства Дональду Трампу. Об этом он сказал в обращении к нации.

«Вчера я поговорил с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой. И я заверил его, что я дал указание всей моей администрации напрямую работать с его командой для мирного и упорядоченного перехода власти... Я выполню долг президента. Я выполню клятву и буду соблюдать конституцию. 20 января в Америке состоится мирная передача власти», – заявил Байден.

При этом действующий президент США выразил уверенность в «честности, справедливости и прозрачности» американской избирательной системы и призвал сторонников Демократической партии не отчаиваться. «Поражение не означает, что мы побеждены», – сказал Байден.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube