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Четверг, 7 ноября 2024, 21:42 мск

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Байден заверил, что мирно передаст власть Трампу

Архив. Камала Харрис слева. Фото: www.whitehouse.go

Действующий президент США Джо Байден пообещал выполнить конституционный долг и обеспечить мирную передачу власти победившему на выборах главы государства Дональду Трампу. Об этом он сказал в обращении к нации.

«Вчера я поговорил с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой. И я заверил его, что я дал указание всей моей администрации напрямую работать с его командой для мирного и упорядоченного перехода власти... Я выполню долг президента. Я выполню клятву и буду соблюдать конституцию. 20 января в Америке состоится мирная передача власти», – заявил Байден.

При этом действующий президент США выразил уверенность в «честности, справедливости и прозрачности» американской избирательной системы и призвал сторонников Демократической партии не отчаиваться. «Поражение не означает, что мы побеждены», – сказал Байден.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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