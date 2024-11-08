США будут эксплуатировать украинскую землю – прогноз турецкого эксперта

Киев вряд ли ждет что-то хорошее после разработки плана решения украинского вопроса командой Трампа. В него, вероятно, будет включен пункт по привлечению американских компаний для эксплуатации территории Украине по видом «помощи в восстановлении» страны. Такое заявление сделал турецкий журналист Мете Сохтаоглу в эфире канала Haber Global, сообщают РИА Новости.

«Не думаю, что Зеленскому стоит ожидать чего-то хорошего от сделки, которую предложит Трамп. Конечно, будут сделаны уступки. Это очень серьезный рынок, где разрушена инфраструктура <...> Американские компании, как голодные волки, будут эксплуатировать Украину под видом помощи <...> Поэтому Трамп будет стремиться направить туда американские компании», – выразил мнение журналист.

Он также отметил, что новость об избрании Трампа будет подрывать моральный дух украинских военных, поскольку все на Украине понимают, что масштабная экономическая и военная помощь подходит концу.

В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.

Владимир Путин накануне на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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