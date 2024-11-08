Новая администрация США должна включить в план по урегулированию конфликта на Украине уничтожение киевского режима, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

Эксперт отметил, что план победившего на выборах Дональда Трампа не отражает новые реалии. С 2010 года ситуация изменилась настолько, что в план урегулирования кризиса нужно включить нейтрализацию власти главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Необходимо бросить режим Зеленского под колеса автобуса, чтобы достичь мира на Украине», – написал профессор в своем блоге.

В Киеве отметили, что Вашингтону хватит месяца, чтобы полностью утопить Зеленского и его команду. Чтобы запустить процедуру, США потребуют проведения выборов на Украине.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube