Угроза разрыва дипотношений Москвы и Вашингтона сохраняется – МИД России

Угроза разрыва дипломатических отношений Москвы и Вашингтона сохраняется в случае конфискации российских замороженных активов и эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

«Мы никогда сами не идем на эскалационные шаги такого рода, но я допускаю возможность этого действия, если в попытке «нажать» на нас Запад, что называется, отбросит последние приличия и пойдет ва-банк. Но это не означает автоматизма в принятии этого решения. Опция разрыва может быть рассмотрена, не предопределяя, чем закончится это рассмотрение в такой ситуации», – пояснил Рябков.

Отвечая на уточняющий вопрос, сохраняется ли угроза разрыва дипотношений с США в настоящее время, замглавы МИД сказал: «Безусловно. Если они пойдут на что-то подобное в этой сфере». По его словам, такой шаг Москва «может рассмотреть как вариант» в качестве ответа на конфискацию российских авуаров.

Отвечая на вопрос, какие еще события могут к этому привести, Рябков сказал: «Драматические и следующие эскалационные действия, ведущие к осложнению ситуации на линии боевого соприкосновения». «Там есть целый ряд сюжетов, которые западная группа продолжает обсуждать. Кто-то это внутри западной группы делает с упоением, некоторые с определенной дрожью, понимая, чем это все может закончиться для них же. Но эти обсуждения идут», – отметил замглавы МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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