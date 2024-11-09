Лавров заверил власти ЦАР в поддержке Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил в поддержке властей Центральноафриканской республики в поддержке Москвы по стабилизации обстановки в стране. Об этом он заявил сегодня в Сочи «на полях» первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в ходе встречи с министром иностранных дел, франкофонии и по делам центральноафриканцев за рубежом ЦАР Сильви Байпо Темон.

В ходе обстоятельной беседы был обсужден комплекс вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-центральноафриканских отношений с акцентом на продвижение перспективных проектов в сферах разведки и разработки минерального сырья, сельского хозяйства, здравоохранения, подготовки кадров.

«Была также подтверждена нацеленность Москвы и Банги на углубление политического диалога и тесную координацию в ООН и других коллективных форматах при решении глобальных и региональных проблем на основе фундаментальных принципов международного права и Устава ООН. С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям руководства ЦАР по стабилизации обстановки в стране», – говорится в сообщении МИД России.

Вместе с тем Лавров и Темон подписали Соглашение между правительствами РФ и ЦАР о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также Меморандум о консультациях между министерства иностранных дел.

Сочи, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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