Зеленский в шоке: премьер-министр Словакии раскрыл реальную реакцию в Киеве на победу Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, опасения главы киевского режима связано с ожидаемым сокращением финансовой помощи и завершением конфликта на Украине.

«Я собственными глазами видел президента Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл… Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США», – сказал Фицо (цитата по РИА «Новости») в эфире программы «Субботние диалоги».

По мнению Фицо, беспокойство Зеленского связано с тем, что у него сейчас нет политического мандата, а Киев полагается на огромные финансовые займы.

«Новый американский президент сделал одно из сильных предвыборных обещаний о том, что он может завершить войну на Украине до 24 часов. Я приписываю этому предвыборный характер, до 24 часов (это) дело завершить очень сложно», – сказал Фицо, добавив, что Трамп на посту президента США наверняка попытается продемонстрировать определенные результаты своей активности в этом вопросе.

«А сейчас вопрос. Он может прийти и сказать президенту Путину: господин президент, если не завершишь войну на Украине, то забросаем атомными бомбами? Этого он сказать не может, так что может быть лишь другое решение. Другое решение это: произойдет значительное снижение поддержки Украины со стороны США», – предположил премьер-министр Словакии.

Братислава, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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