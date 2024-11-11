Путин и Трамп уже поговорили по телефону

Газета «Вашингтон Пост» (WP) утверждает, что избранный президент США Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Издание ссылается на свои источники.

Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

По версии WP, Трамп и Путин говорили о ситуации на Украине. Они обсудили цель установления мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах, чтобы обсудить «скорое разрешение войны на Украине», пишет издание.

Во время избирательной кампании республиканец заявлял, что намерен в кратчайшие сроки урегулировать украинский конфликт, но не сообщал подробностей о том, как он собирается это сделать, напоминает ТАСС. По данным WP, в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях. Кроме того, сообщила газета, правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против этого разговора. Киевские чиновники давно понимали, что Трамп будет обсуждать с Путиным дипломатическое урегулирование украинского конфликта, сообщили собеседники издания.

При этом, отмечает издание, телефонные беседы Трампа с мировыми лидерами проходят без поддержки со стороны Госдепартамента и переводчиков из администрации США. Как подчеркивает газета, республиканец и его помощники с недоверием относятся к правительственным чиновникам после утечки стенограмм президентских разговоров во время его первого президентского срока. «Они [мировые лидеры] просто звонят ему [Трампу] напрямую», – сообщил источник WP.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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