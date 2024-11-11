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Понедельник, 11 ноября 2024, 10:08 мск

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Трамп и Шольц договорились «вернуть мир» в Европу

Фото: сайт правительства ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп договорились вместе работать над «возвращением мира» в Европу. Лидеры обсудили по телефону геополитические вызовы, стоящие перед странами, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффена Хебештрайта.

Переговоры состоялись 10 ноября и затронули темы двусторонних отношений и геополитических вызовов. «Канцлер подчеркнул готовность правительства продолжить десятилетия успешного сотрудничества двух стран. Они также договорились вместе работать над возвращением мира в Европе», – цитирует представителя кабмина BFM-TV

Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении прекратить конфликт на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что США под руководством Трампа «выйдут» из конфликта на Украине, а Европа не сможет финансировать киевский режим в одиночку.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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