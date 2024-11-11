Израиль впервые подтвердил, что стоял за «пейджерной» атакой на «Хезболлу»

Израиль впервые подтвердил, что стоял за сентябрьской операцией по подрыву сотен пейджеров, используемых «Хезболлой» в Ливане.

Израильские СМИ в воскресенье сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил своему кабинету: «Операция по использованию пейджеров и устранение (лидера «Хезболлы» Хасана) Насраллы были начаты, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в силовых структурах и политического эшелона, отвечающего за них».

Израильский чиновник подтвердил эти заявления телеканалу CNN – это первый случай, когда Израиль признал свою роль.

Решение правительства проинформировать израильские СМИ о высказываниях Нетаньяху и, соответственно, подтвердить, что за операцией стоит Израиль, по-видимому, является еще одной главой во внутриполитических махинациях, которые преобладали в Израиле в последние недели.

Израильские СМИ интерпретировали эту формулировку как скрытую критику военного руководства Израиля и разведывательного сообщества, а также тогдашнего министра обороны Йоава Галланта, которого Нетаньяху уволил во вторник.

Израильское правительство сталкивается с многочисленными уголовными расследованиями, в том числе по факту предполагаемой утечки фальсифицированных разведывательных отчетов в международные СМИ.

Канцелярия премьер-министра отрицает правонарушения.

17 сентября тысячи взрывов поразили членов Хезболлы, нацелившись на их пейджеры, а затем на следующий день на рации. В результате взрывов погибло, по меньшей мере, 37 человек, включая детей, и около 3000 получили ранения, многие из которых были мирными прохожими, согласно ливанским органам здравоохранения, многие из которых были мирными прохожими.

На следующий день после того, как по всему Ливану начали разрываться пейджеры, Галант косвенно признал роль своей страны в происходящем.

«Армия обороны Израиля добилась выдающихся достижений совместно с Шин Бет, Моссадом, всеми органами и всеми структурами, и результаты весьма впечатляющие», – сказал он 18 сентября во время визита на авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля.

«Очень хорошие» переговоры с Трампом

Признание факта пейджерных атак прозвучало после того, как Нетаньяху заявил, что за последние дни он трижды общался с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Выступая перед заседанием кабинета министров в воскресенье, Нетаньяху сказал: «Это были очень хорошие и очень важные беседы, направленные на укрепление прочного союза между Израилем и Соединенными Штатами».

Он добавил: «Мы сходимся во взглядах на иранскую угрозу во всех ее аспектах и ​​опасность, которую она представляет. Мы также видим большие возможности перед Израилем – в мире и экспансии, а также в других областях».

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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