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Спецслужбы Турции предотвратили отправку заминированных пейджеров в Ливан

Турецкие спецслужбы предотвратили отправку в Ливан 1300 заминированных пейджеров. Об этом сообщают местные СМИ.

Национальное управление разведки (MİT) Турции получило сведения о том, что в Стамбул в сентябре 2024 года должна прибыть партия пейджеров, аналогичных тем, что взорвались в Ливане. Груз направлялся из Гонконга.

По документам в поставке указывались кухонные комбайны. Когда груз проверили, там оказались 1300 пейджеров бренда Gold Apollo с зарядными устройствами, 710 зарядок для ноутбуков, кабели и аккумуляторы.

Экспертиза показала, что в блоке аккумуляторов было взрывчатое вещество весом в три грамма, пейджеры могли взорваться при поступлении мощного сигнала. Взрывчатку нашли и в зарядках для ноутбуков.

17 сентября 2024 года тысячи взрывов поразили членов Хезболлы, целью были пейджеры, а на следующий день – рации. В результате погибло, по меньшей мере, 37 человек, включая детей, и около 3000 получили ранения, многие из которых были мирными прохожими. Позже стало известно, что операцию организовала израильская спецслужба «Моссад». Масштабная акция готовилась в течение 10 лет.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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