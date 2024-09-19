Посол Ирана лишился глаза в результате взрыва пейджера

Посол Ирана Моджтаба Амани пострадал во время атаки в Ливане с использованием пейджеров и раций. Дипломат лишился глаза, его перевезут на лечение в Тегеран.

По данным The New York Times, Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой, когда его пейджер взорвался во время атаки. В соцсетях появились видео с места событий, на кадрах иранский посол находится на улице, на его одежде видна кровь.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что Амани доставят в Тегеран для лечения. В КСИР уточнили, что травмы дипломата оказались более серьезными, чем сообщалось первоначально.

17 сентября в Ливане сдетонировали около 3000 пейджеров, в результате чего погибли 12 человек и пострадали около 2800. Ливанские силовики заявили, что атака была запланирована против членов «Хезболлы» и проведена Израилем.

18 сентября случилась вторая серия взрывов техники – раций. Изначально сообщалось о девяти погибших и более 300 пострадавших. Часть взрывов случилась во время похорон жертв первой волны детонации. Число погибших достигло 20 человек, а общее количество пострадавших – 3250 человек, сообщил глава ливанского Минздрава Фирасс Абиад.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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