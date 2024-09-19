В Ливане число жертв второй серии взрывов выросло до 20 человек

Число погибших в результате второй серии взрывов беспроводных устройств в Ливане увеличилось до 20 человек. Общее количество пострадавших достигло 3250 человек, сообщил глава ливанского Минздрава Фирасс Абиад.

По меньшей мере 20 человек погибли, более 450 получили ранения в результате ЧП 18 сентября. За медицинской помощью обратились более 3200 человек. 300 пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 400 требуются операции и длительное лечение.

Система здравоохранения Ливана истощена после двух необычайно насыщенных дней, но Ирак двумя самолетами доставил в Бейрут 100 тонн медикаментов. Также помощь пришла из Иордании, Египта, Сирии, Турции, Ирана, передает «Аль-Джазира».

17 сентября в Ливане сдетонировали около 3000 пейджеров, в результате чего погибли 12 человек и пострадали около 2800. Ливанские силовики заявили, что атака была запланирована против членов «Хезболлы» и проведена Израилем.

18 сентября случилась вторая серия взрывов техники – раций. Изначально сообщалось о девяти погибших и более 300 пострадавших. Часть взрывов случилась во время похорон жертв первой волны детонации.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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