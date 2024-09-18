Reuters: «Моссад» заранее заложила взрывчатку в пейджеры

Израильская разведывательная служба «Моссад» заранее заложила взрывчатку в 5000 пейджеров, купленных группировкой «Хезболла». Аппараты выпустили под тайваньским брендом, но собрали в Европе, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности.

Около 5000 пейджеров тайваньской марки Gold Apollo ввезли в Ливан в начале года. Владелец бренда заявил, что сборку провела европейская компания BAC. Минэкономики Тайваня помогает производителю пейджеров разбираться с этой партией пейджеров, сообщили в ведомстве.

Источники рассказали, что операцию готовили несколько месяцев. В аппараты могли вмешаться «на стадии производства». Внутри каждого находилось до трех граммов взрывчатки на специальной плате, которую активировали сообщением со специальным кодом. Ни одна проверка не обнаружила взрывчатку до момента детонации.

Группа из 24 медиков Красного Полумесяца Ирана прибыла в Ливан для помощи пострадавшим. Также в Бейруте приземлился военный самолет из Ирака, доставивший груз медикаментов, передает «Аль-Джазира».

Волна взрывов пейджеров прошла в Ливане среди членов движения «Хезболла». Восемь взрослых и ребенок погибли, пострадали 2 750 человек, 200 находятся в критическом состоянии. Ливан возложил ответственность на Израиль. Вашингтон отрицал осведомленность о намерениях организатора подрывов, Тель-Авив отказывается комментировать происшествие.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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