В Ливане произошла вторая серия взрывов техники

В Ливане вторая серия взрывов техники. Накануне в результате подрывала пейджеров пострадало порядка 3000 человек, 12 погибло. Сегодня, как пишут СМИ, подрываются рации. Первый взрыв, сообщают очевидцы, прозвучал во время похорон сына одного из лидеров движения «Хезболла».

По последним данным, число жертв от взрывных устройств составляет семь человек. Пострадавшие снова исчисляются сотнями.

Кроме того, сообщается о том, что врываются также мобильные телефоны, мотоциклы, машины и скутеры.

Бейрут, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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