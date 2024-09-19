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Четверг, 19 сентября 2024, 11:45 мск

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Венгерский поставщик пейджеров для «Хэзболлы» был придуман израильской разведкой

Венгерский поставщик пейджеров для «Хэзболлы» был специально придуман израильской разведкой, сообщает The New York Times.

«Когда на этой неделе мировые СМИ начали искать происхождение пейджеров, взорвавшихся в руках членов ливанского боевого движения «Хезболла», они обратились к базирующейся в Будапеште компании BAC Consulting. Согласно новым данным The New York Times, эта компания изначально была создана Израилем для снабжения «Хезболлы» взрывными устройствами. Пейджеры начали поступать в Ливан два года назад», – пишет издание.

«BAC Consulting выдавала себя за венгерскую компанию, заключившую контракт на производство оборудования для тайваньской компании Gold Apollo», – сообщила американская газета. Однако на самом деле пейджеры были изготовлены сотрудниками израильских секретных служб, пишет газета со ссылкой на трех представителей разведки, проинформированных об операции.

Напомним, что в ходе первой волны взрывов техники в Ливане позавчера, 17 сентября, погибло 12 человек, в том числе двое детей. Число пострадавших достигло 2800 человек. 300 раненых находятся в критическом состоянии. Абиад подчеркнул, что многие из владельцев пейджеров были мирными гражданами.

Накануне детонация устройств связи, бытовой техники, автомобилей и мотоциклов продолжилась – было убито 9 человек, около 300 ранено. Данные уточняются.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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