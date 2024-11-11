Демократы предложили Байдену уйти из Белого дома пораньше

В Демократической партии нашли способ все-таки усадить проигравшую выборы Камалу Харрис в президентское кресло. Политический советник партии Джамал Симмонс призвал действующего главу государства Джо Байдена уйти с поста досрочно и передать власть вице-президенту.

Симмонс назвал Байдена «феноменальным президентом», который выполнил «так много данных им обещаний». И может сделать еще больше: помочь следующей женщине-кандидату избежать «исторического бремени первой женщины-президента».

«Осталось одно обещание, которое он может выполнить: стать переходной фигурой. Он может уйти с поста президента в течение следующих 30 дней, сделать Камалу Харрис президентом США», – сказал Симмонс в эфире CNN.

Политик подчеркнул, что этот шаг поможет ослабить позицию республиканца Дональда Трампа, избранного президентом, в контексте его потенциального возвращения к власти.

Ранее Байден объяснил поражение Харрис на выборах чрезвычайными обстоятельствами и заявил, что «она продолжит писать историю».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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