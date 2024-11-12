ЕС испугался, что Трамп оставит его в стороне от переговоров по Украине

Чиновники Евросоюза испугались, что новая администрация США может не допустить их к процессу урегулирования украинского кризиса. В Брюсселе и Киеве опасаются, что Вашингтон может договориться о перемирии слишком быстро, пишет Financial Times.

Европейские и украинские чиновники беспокоятся, избранный президент США Дональд Трамп может быстро привести Киев к подписанию мирного соглашения с Москвой. В Европе также опасаются, что все решат без них.

«Европейские официальные лица обеспокоены тем, что их могут исключить из переговоров под руководством Трампа, который лишит их рычагов давления на возможное урегулирование», – говорится в статье.

После заявлений ряда европейских стран о вероятном вводе войск на Украину в Москве назвали причину такой готовности отправить солдат в чужую страну. Так страны-участницы НАТО готовятся застолбить украинские территории, которые хотят получить после окончания конфликта.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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