Телеведущий может стать главой Пентагона

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета. Об этом сообщает Politico. Ранее Хегсет служил в Ираке и Афганистане.

«С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», – заявил Трамп. Кроме того, он назвал кандидата на пост шефа Пентагона жестким, умным и искренне верящим в принцип «Америка прежде всего».

Хегсет является ветераном Национальной гвардии США. До карьеры на телевидении он служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. Во время первого срока своего президентства Трамп рассматривал его кандидатуру на должность министра по делам ветеранов, но в результате пост занял Дэвид Шулкин.

Стоит отметить, что на пост главы американского оборонного ведомства рассматриваются и более традиционные кандидатуры. Среди них сенатор Джони Эрнст, пользующийся расположением в военных кругах за тесное сотрудничество с Пентагоном по оборонному законодательству, председатель Комитета по вооруженным силам палаты представителей Майк Роджерс, а также Тулси Габбард, бывшая конгрессвумен от Гавайев.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube