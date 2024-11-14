Пашинян уличил подсознание армян в «антигосударственности»

Армянское общество обладает антигосударственным подсознанием с тех времен, когда жило в искусственно созданных государствах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его мнению, причина тому – слишком короткий срок независимого существования Армении – 35 лет, пишет портал Civilnet.am.

Глава кабмина заявил, что армяне подсознательно сопротивляются государству, потому что очень долго жили в колонии.

«Сопротивление, отчуждение является нашим основным способом восприятия понятия государства, потому что последние 600 лет мы живем в государстве, которое нам было навязано. Наше коллективное социальное мышление, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология сформировалась, когда мы были колонией, подданным», – сказал Пашинян во время выступления в парламенте.

В сентябре США выделили Армении 20,6 млн долларов в качестве финансовой поддержки демократического реформирования.

Ереван, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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