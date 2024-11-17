Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу. Об этом после встречи с Джо Байденом в Лиме сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми. Китай проводит «челночную дипломатию» и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации», – сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Пекин, Елена Васильева
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