Китай прилагает усилия для достижения мира по украинскому вопросу. Об этом после встречи с Джо Байденом в Лиме сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми. Китай проводит «челночную дипломатию» и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации», – сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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