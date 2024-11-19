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Вторник, 19 ноября 2024, 19:16 мск

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Стал известен еще один возможный претендент на пост канцлера Германии

Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил выдвижение своей кандидатуры на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет немецкая пресса.

«В политике никогда нельзя что-то исключать, и совершенно не важно, о чем идет речь. Единственное, что определенно можно исключить, так это то, что я когда-нибудь стану папой римским», – сказал Писториус (цитата по «Прайм»), выступая на мероприятии «Люди в Европе» в баварском городе Пассау.

Писториус отметил, что выбор относительно кандидата на выборах должна сделать партия. При этом министр заверил, что полностью «подчинен партийной дисциплине» и доволен своей должностью.

Ранее сообщалось, что кандидатом на пост канцлера от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) станет Фридрих Мерц, выступающий с антироссийскими заявлениями.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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