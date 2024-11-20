Минюст через суд ликвидирует «Гражданскую силу»

Минюст России подал иск в Верховный суд РФ с требованием о ликвидации всероссийской политической партии «Гражданская Сила».

Как сообщает РИА Новости, иск поступил 19 ноября.

Согласно картотеке, дата судебного заседания не назначена, но административный иск уже передан судье.

Как стало известно РИА Новости, партия более семи лет не выдвигала кандидатов на выборы на федеральном уровне и практически не участвовала в выборах на местном и региональном уровнях.

«Гражданская Сила» была создана в марте 2007 года на базе партии «Свободная Россия». Партия относится к право-либеральному крылу.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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