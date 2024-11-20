Западные лидеры разозлились из-за решения да Силвы не тратить время G20 на Украину

Лидеры западных стран разозлились из-за досрочного завершения переговоров на саммите G20. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял это решение, чтобы не тратить много времени на обсуждение украинского кризиса, передает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Источники сообщили, что нескольких участников саммита не было в комнате, когда пленарное заседание объявили закрытым. Вместо публикации коммюнике в конце мероприятия Лула вынес текст на утверждение во время завершения пленарного заседания 18 ноября. Лидеры США, Франции, Германии в это время отсутствовали.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «текст бы только выиграл», если «бы был более откровенным» в отношении конфликта на Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сожалел, что в документе не подчеркнули мнимая «ответственность» России за «развязывание» военных действий на Украине.

Бразильские дипломаты подтвердили, что «европейцы просили более жестких формулировок о роли России в войне», с которыми текст коммюнике мог остаться без утверждения. Поэтому да Силва поступил так, чтобы саммит не закончился без финальной декларации.

Ранее МИД РФ отметил, что президент США Джо Байден, канадский премьер Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отсутствовали на общей фотографии саммита G20, потому что в кадре был министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Рио-де-Жанейро, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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