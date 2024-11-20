Старания Запада изолировать Россию окончательно провалились, констатировало агентство Bloomberg на фоне анонса очередной заграничной поездки российского лидера Владимира Путина.

«Путин планирует посетить Индию впервые с 2022 года. Это станет еще одним признаком того, что усилия США по его изоляции на мировой арене терпят неудачу», – говорится в статье.

Кремль сообщил о подготовке ответного визита Владимира Путина в Индию после двух визитов индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Сроки поездки пока не раскрываются.

В США также признали провал попыток изолировать Россию на мировой арене во время саммита БРИКС в Казани, куда прибыли делегации 35 стран и шести международных организаций.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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