российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 ноября 2024, 19:42 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Вашингтон подготовил новый пакет военной помощи для Киева

Вашингтон решил направить Киеву новый пакет военной помощи на $275 млн. Как сообщил Пентагон, Вашингтон направит боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, а также беспилотники.

Как отмечается в документе, в пакет среди прочего входят артиллерийские боеприпасы калибром 155 мм и 105 мм, минометные снаряды калибром 60 мм и 81 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, стрелковое оружие, взрывчатые вещества, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

На сайте Пентагона уточняется, что США выделили на вооружение Украины в общей сложности уже более $60 млрд.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

США дали добро на удары по России ракетами Storm Shadow – британские СМИ / СМИ подсчитали количество ракет ATACMS у Киева / Западные лидеры разозлились из-за решения да Силвы не тратить время G20 на Украину / Конгрессмен потребовал импичмент для Байдена / Главный дипломат ЕС не видит риска ядерной войны / Киев нанес удары американскими дальнобойными ракетами по Брянской области / Пропагандистские угрозы Запада рискуют обернуться Третьей мировой войной / МИД Эстонии заявил об обсуждении давления на Россию с командой Трампа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,