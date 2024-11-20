Вашингтон подготовил новый пакет военной помощи для Киева

Вашингтон решил направить Киеву новый пакет военной помощи на $275 млн. Как сообщил Пентагон, Вашингтон направит боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, а также беспилотники.

Как отмечается в документе, в пакет среди прочего входят артиллерийские боеприпасы калибром 155 мм и 105 мм, минометные снаряды калибром 60 мм и 81 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, стрелковое оружие, взрывчатые вещества, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

На сайте Пентагона уточняется, что США выделили на вооружение Украины в общей сложности уже более $60 млрд.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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