НАТО с большой вероятностью превратит Молдавию в базу снабжения для украинских боевиков, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Несмотря на такую перспективу молдавские власти продолжают «тянуть» страну в сторону альянса.
Дипломат отметила, что большинство граждан Молдавии не согласны с политикой сближения с НАТО. Но руководство страны поступает вопреки их желаниям.
«Руководство продолжает подтягивать республику к альянсу. В качестве приоритета называется сохранение статуса доверенного партнера альянса. На практике это означает форсированное превращение страны в логистическую базу для снабжения ВСУ», – сказала Захарова во время брифинга.
Ранее в Чехии предупредили о риске катастрофы для Молдавии в случае отказа от нейтралитета в пользу Запада.
Москва, Наталья Рязанова
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