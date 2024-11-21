В МИД РФ оценили усилия НАТО по превращению Молдавии в базу для ВСУ

НАТО с большой вероятностью превратит Молдавию в базу снабжения для украинских боевиков, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Несмотря на такую перспективу молдавские власти продолжают «тянуть» страну в сторону альянса.

Дипломат отметила, что большинство граждан Молдавии не согласны с политикой сближения с НАТО. Но руководство страны поступает вопреки их желаниям.

«Руководство продолжает подтягивать республику к альянсу. В качестве приоритета называется сохранение статуса доверенного партнера альянса. На практике это означает форсированное превращение страны в логистическую базу для снабжения ВСУ», – сказала Захарова во время брифинга.

Ранее в Чехии предупредили о риске катастрофы для Молдавии в случае отказа от нейтралитета в пользу Запада.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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