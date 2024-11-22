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Пятница, 22 ноября 2024, 21:25 мск

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Медведев допустил любые варианты эскалации на Украине

В ходе конфликта на Украине возможны любые варианты эскалации ситуации из-за действий Запада. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт», – сказал он (цитата по ТАСС).

Как считает Медведев, страны Запада должны понимать, что они воюют на стороне Украины. «Причем воюют не только поставляя им оружие и предоставляя финансовые средства. Они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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