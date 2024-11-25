Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в общей сложности не менее 30 нот, которые подтверждают применение Украиной запрещенных химических веществ. Об этом сообщил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО. По его словам, новые доказательства были вручены уже в ноябре.

Лысогорский пояснил, что киевский режим «продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками против Вооруженных сил РФ, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне СВО». «Соответствующие подтверждения на основе анализов проб передаются в технический секретариат ОЗХО для распространения среди государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия, а также в Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН», – обратил внимание Лысогорский (цитата по ТАСС).

Представитель правительства РФ напомнил, что на площадке ОЗХО уже неоднократно заявлялось о том, США и их союзники участвовали в поставках на Украину токсичных, списочных и не списочных химикатов, а также средств их доставки. «Вынуждены констатировать, что такие поставки продолжаются», – подчеркнул он.

Глава российской делегации попросил технический секретариат и государства – участники ОЗХО максимально ответственно отнестись к этой информации. «Виновные в этих преступлениях должны понести справедливое наказание», – подчеркнул Лысогорский.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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