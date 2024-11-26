российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 ноября 2024, 18:48 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Берлин отправит Киеву новые зенитно-ракетные комплексы

Берлин до конца года поставит Киеву две системы ЗРК Iris-T. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД «Большой семерки» в городе Фьюджи под Римом.

«До конца года на Украину будут поставлены еще две системы Iris-T», – цитирует Бербок РИА «Новости».

При этом глава МИД ФРГ уточнила, что Германия потратила на помощь Киеву 37 млрд евро и намерена ради «собственной защиты» в дальнейшем поддерживать нынешнее руководство Украины.

Фьюджи, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Готовится ответ: Минобороны РФ зафиксировало новые обстрелы западным дальнобойным оружием / Бои в Курской области: армия России уничтожила четыре танка и более 250 боевиков / В Конгрессе назвали безумием и изменой возможную передачу Украине ядерного оружия / Россия передала в ОЗХО новые доказательства применения Киевом химического оружия / НАТО обсуждает превентивный удар по России / Армия России нанесла удары по 14-ти бригадам ВСУ в Курской области / В Германии потребовали от Украины компенсацию за подрыв «Северных потоков» / The Economist: 70% ВСУ готовы на территориальные уступки ради мира

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Германия, Европа, Украина,