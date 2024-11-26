Берлин отправит Киеву новые зенитно-ракетные комплексы

Берлин до конца года поставит Киеву две системы ЗРК Iris-T. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД «Большой семерки» в городе Фьюджи под Римом.
«До конца года на Украину будут поставлены еще две системы Iris-T», – цитирует Бербок РИА «Новости».
При этом глава МИД ФРГ уточнила, что Германия потратила на помощь Киеву 37 млрд евро и намерена ради «собственной защиты» в дальнейшем поддерживать нынешнее руководство Украины.
Фьюджи, Светлана Антонова
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