Берлин отправит Киеву новые зенитно-ракетные комплексы

Берлин до конца года поставит Киеву две системы ЗРК Iris-T. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД «Большой семерки» в городе Фьюджи под Римом.

«До конца года на Украину будут поставлены еще две системы Iris-T», – цитирует Бербок РИА «Новости».

При этом глава МИД ФРГ уточнила, что Германия потратила на помощь Киеву 37 млрд евро и намерена ради «собственной защиты» в дальнейшем поддерживать нынешнее руководство Украины.

Фьюджи, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube