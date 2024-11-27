Москва допустила удары по военным базам НАТО в Европе

Москва не исключает нанесение ударов по военным объектам НАТО на территории Европейского союза в случае эскалации конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт», – заявил Медведев (цитата по РИА «Новости»), говоря о том, возможны ли удары по военным хабам на территории Румынии и Польши в случае новых ударов со стороны Украины.

«Понимаете, в свете того, что происходит сейчас, я, к сожалению, вообще никакой сценарий исключить не могу, даже самый сложный и печальный. Нам бы не хотелось такого сценария, об этом мы все неоднократно говорили», – добавил зампред Совбеза РФ.

По его словам, использованием Киевом дальнобойных ракет для ударов по России кардинально повлияло на конфликт. «Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО – и Вашингтон, и другие участники этого альянса – по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против нашей страны», – констатировал Медведев.

Отвечая на вопрос о том, насколько реальна и серьезна вероятность применения РФ ядерного оружия, Медведев заявил, что Россия находится в состоянии войны со всем западным миром и при принятии решений будет исходить из своих доктринальных документов в области ядерного сдерживания.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube