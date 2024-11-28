Новая Зеландия расширила санкционный список

Новая Зеландия приняла новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Уинстон Питерс.

«Новые санкции введены в ответ на то, что, как выяснила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), на Украине незаконно использовали слезоточивый газ», – говорится в заявлении главы новозеландского МИД.

В «черный» список попали семь физических и пять юридических лиц. Кроме россиян по санкции попали и иранцы, которых Веллингтон обвиняет в поставках России баллистических ракет и беспилотников.

Таким образом, с марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более чем 1,7 тыс. человек и структур.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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