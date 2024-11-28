Европарламент выступил за наращивание военной помощи Киеву

Европейский парламент принял очередную проукраинскую резолюцию, которая содержит призыв наращивать поставки Киеву дальнобойных ракет и боевых самолетов, а также усиливать антироссийские санкции, в том числе против Китая и Северной Кореи.

В частности, европарламент призывает государства блока к дальнейшему увеличению военной поддержки Украины в размере менее 0,25% своего ВВП ежегодно. Также речь идет о расширении поставок самолетов, ракет большой дальности, включая Taurus, современных систем ПВО, включая Patriot и SAMP-T, боеприпасов, а также к расширению программ подготовки украинских сил.

Резолюцию поддержали 390 депутатов, против высказались 135 парламентариев, 52 – воздержались.

Стоит отметить, что резолюции европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами ЕС и странами-членами объединения.

Страсбург, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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