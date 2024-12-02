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Понедельник, 2 декабря 2024, 22:50 мск

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СМИ сообщили о новом пакете помощи Киеву из США

Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи на сумму $725 млн, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Как сообщается, поставки включают системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров негативно оценил действия администрации уходящего президента США Джо Байдена, одобрившего удары по территории РФ дальнобойным оружием.

«Конечно, первые недели пребывания Трампа в Белом доме были, с точки зрения его планов нормальный диалог с РФ установить, эти планы были подорваны. Не исключаю, что это стремление, по-русски говоря, нагадить, оно проявляется и в нынешних условиях», – заявлял глава МИД РФ.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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