Песков: членство Украины в НАТО неприемлемо для России

Вероятное вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, поскольку станет прямой угрозой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление украинского МИД, что членство в НАТО – единственный выбор киевского режима.

Вступление в НАТО – безальтернативный вариант получения гарантий безопасности для Украины, заявили в министерстве. «Лишь полноправное членство Украины в НАТО. Мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители», – говорится в заявлении МИД, опубликованном в официальном телеграм-канале.

В Москве категорически отвергли такое развитие событий. Песков напомнил, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другого государства.

«Это непреложное правило международных отношений, которого мы придерживаемся. Поэтому потенциально такое решение для нас неприемлемо, ибо является угрожающим для нас событием. И это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит, тех обстоятельств, что вынудили нас пойти на специальную военную операцию», – сказал представитель Кремля журналистам.

Тема приглашения Украины в НАТО расколола Запад и стала «перспективой», которую западные политики будут отодвигать все дальше.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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