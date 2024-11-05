«Не наступит»: Пушков оценил натовскую перспективу для Украины

Тема приглашения Украины в НАТО расколола Запад, отметил российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, этот вопрос так и останется «перспективой», которую западными политики будут отодвигать все дальше.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте высказался против перспективы вступления Украины в альянс. Это заявление идет вразрез с программой Рютте и его публичными заявлениями.

«Это показывает, насколько расколот Запад по вопросу о приеме Украины в альянс. По этой причине, а также в силу положения дел на фронтах, и без того ничтожные шансы Украины быть принятой в альянс не растут, как пытается намекать Рютте, а падают», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор спрогнозировал, что Рютте придется сменить риторику, а западные политики «будут переносить эту перспективу на все более отдаленное будущее, которое, скорее всего, так и не наступит».

Как сообщал «Новый День», семь членов НАТО противятся приглашению Украины в альянс. Венгрия и Словакия открыто отвергли эту идею, а США и ФРГ держат уверенную паузу с приглашением Украины в альянс.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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