Интервью Лаврова журналисту Такеру опубликуют в ночь на 6 декабря

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым опубликуют сегодня ночью, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний», – сказала дипломат 5 декабря в эфире Первого канала.
Такер Карлсон назвал беседу с российским министром «абсолютно захватывающей» и перечислил часть заданных вопросов.
Москва, Наталья Рязанова
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