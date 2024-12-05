Интервью Лаврова журналисту Такеру опубликуют в ночь на 6 декабря

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым опубликуют сегодня ночью, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний», – сказала дипломат 5 декабря в эфире Первого канала.

Такер Карлсон назвал беседу с российским министром «абсолютно захватывающей» и перечислил часть заданных вопросов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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