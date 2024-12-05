Россия закроет Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге

МИД РФ передал польской стороне ноту о закрытии Генерального консульства республики в Санкт-Петербурге и высылке трех дипломатических сотрудников.

«В качестве ответной меры на закрытие Генконсульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генконсульства Польши в Санкт-Петербурге», – говорится в заявлении министерства.

Согласно принципу взаимности Россия объявила persona non grata трех сотрудников польской дипмиссии, которые до той же даты должны выехать из страны.

«Польские власти в последние годы реализовывали откровенно враждебную политику в отношении России, демонтировали архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляют о необходимости нанесения нашей стране «стратегического поражения». Польской стороне было акцентировано, что на любые недружественные шаги по отношению к России Москвой принимаются и будут впредь приниматься жесткие ответные меры», – добавили в МИД РФ.

28 ноября Генеральное консульство России в Познани прекратило работу. Его сотрудники под звуки российского гимна спустили с флагштока государственный флаг.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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