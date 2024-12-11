Орбан позвонил Путину – лидеры говорили об урегулировании конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министр Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого обсуждались пути урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте Кремля. Переговоры состоялись по инициативе Будапешта.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по украинской проблематике. «Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров», – рассказали в Кремле.

Владимир Путин, в свою очередь, «изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта».

Лидеры двух стран также обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. «Внимание, в частности, было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в сфере энергетики», – отметили в Кремле.

Кроме того, Путин и Орбан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии.

Накануне венгерский премьер встретился с избранным президентом США в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщил сам Орбан в соцсетях, добавив, что на встрече также присутствовал американский бизнесмен Илон Маск. Со своей стороны глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что встреча была долгой, в ней также принял участие будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

В июле Орбан провел переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве, затем он прибыл Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встрече с Зеленским венгерский премьер попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. В Москве Орбан обсудил с Путиным в том числе украинскую проблематику. По итогам переговоров с президентом РФ венгерский премьер констатировал, что позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга. «Нужно сделать очень много шагов для того, чтобы приблизится к завершению войны», – заключил Орбан.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube