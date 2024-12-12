Страны НАТО наращивают военную активность в Арктике – главком ВМФ РФ

Страны НАТО усилили военную активность в Арктике, наращивая там свое присутствие. С таким заявлением выступил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

По его словам, регион рассматривается как потенциальная зона конфликта, что проявляется в повышении интенсивности ведения воздушной разведки, деятельности разведывательных кораблей и судов военного назначения.

Кроме того, увеличилось количество проведения мероприятий оперативной боевой подготовки, в ходе которых НАТО отрабатывает крупномасштабные операции, в том числе с привлечением авианосно-ударных групп, и действия морского десанта в арктических условиях, рассказал Моисеев.

«После воссоздания в мае 2018 года Второго оперативного флота ВМС США и завершения создания в 2019 году Объединенного командования ВС НАТО Арктика стала по факту операционной зоной действия и постоянного присутствия войск сил», – подчеркнул он (цитата по РИА «Новости»).

Моисеев обратил внимание на значительно возросший военный потенциал в регионе, за счет наращивания развития инфраструктуры и размещения войск сил со стороны США.

Главком ВМФ указал, что принятая в этом году арктическая стратегия Пентагона направлена против России. В документе Россию и Китай называют главными угрозами стабильности и безопасности в Арктике. Также в нем выдвигается тезис о недопустимости национализации Россией Северного морского пути, добавил Моисеев.

«Расширение военного присутствия в Арктике свидетельствует о формировании силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в регионе», – констатировал он, отметив, что для России Арктика «играет жизненно важное значение из-за своего геополитического, экономического потенциала».

Напомним, в сентябре командующий Военно-воздушных сил США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что НАТО планирует создать объединенный центр управления воздушными операциями в Арктике.

Позднее стало известно, что несколько стран, входящих в Североатлантический альянс, договорились создать в арктическом регионе сеть спутниковой связи Northlink.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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