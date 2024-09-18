НАТО собирается создать центр управления воздушными операциями в Арктике

Североатлантический альянс планирует создать объединенный центр управления воздушными операциями в Арктике. Такое заявление сделал командующий Военно-воздушных сил США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

НАТО намерено извлекать выгоду из тесного сотрудничества между арктическими странами, а также из опыта, которым эти государства делятся, отметил Хекер в ходе конференции Ассоциации воздушно-космических сил. На встрече присутствовали представители ВВС Швеции и Норвегии.

«Так что мы воспользуемся этими знаниями и, думаю, достаточно скоро создадим третий объединенный центр воздушных операций», – цитирует Хекера издание Defense One.

По словам генерала, идею создания центра воздушных операций в Арктике поддержал главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Впрочем, окончательного решения по этом вопросу пока принято не было.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube