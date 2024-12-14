Путин изучил вопросы к прямой линии: «Проблем – вагон и маленькая тележка»

Президент России Владимир Путин ознакомился с вопросами, которые поступили от жителей страны на прямую линию. Он констатировал: несмотря на то, что много сделано, остается еще много проблем.

«Сейчас, вы знаете, идет подготовка к большой [пресс-]конференции, и к прямой линии. Я познакомился с вопросами, которые поступают. Думаю, что для вас не секрет: сделано многое, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка», – сказал глава государства, выступая на съезде «Единой России» в субботу.

Путин подчеркнул, что «почивать на лаврах» у властей «нет никакого морального права», и добавил, что «нужно напряженно работать».

При этом президент заявил, что на федеральном уровне достижение национальных целей развития будет оцениваться «не в тоннах, не в километрах», а в прежде всего «через систему социологических показателей».

Глава государства подчеркнул, что «никакая обобщенная статистика не заменит личного контакта, прямого, честного разговора с людьми», который необходим как государству, так и самой партии. Это, указал он, основа и «залог доверия со стороны десятков миллионов россиян».

В связи с этим Путин обратил внимание на важность налаживания обратной связи с людьми – для этого, по его словам, нужно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. «Это зона их ответственности», – подчеркнул он. По его словам, партия должна заниматься проблемами людей, а не отфутболивать их «куда подальше», «не отправлять по бюрократическим инстанциям».

Как заявил Путин, единороссы должны «заниматься этим – насколько возможно с каждого уровня». «Нужно стараться, как у нас в народе говорят, во все лопатки» и при необходимости предлагать «системные, продуманные решения, выходить на вышестоящий уровень, бороться нужно за это», – подчеркнул он.

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента РФ состоится 19 декабря. По состоянию на 12 декабря, на прямую линию с Путиным поступило уже более 500 тыс. вопросов. Наиболее популярными темами остаются развитие транспорта, доступность жилья, состояние медицины, социальные выплаты. Кроме того, от россиян поступает много вопросов по качеству водопроводной воды.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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