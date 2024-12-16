Кабмин РФ без замечаний поддержал законопроект о спецсчетах для иноагентов

Законопроект о введении специальных счетов для доходов иноагентов получил поддержку правительства России. В соответствующем отзыве кабмин не высказал каких-либо замечаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертное заключение правительства.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о спецсчетах для иностранных агентов 20 ноября. Его авторами выступили 429 депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Документ изначально предполагал зачисление на специальный рублевый счет доходов иноагентов от творческой деятельности. Открытие спецсчета станет обязательным как для иноагентов, так и тех, кто перечисляет ему гонорары.

Подготовленные ко второму чтению поправки в проект закона распространяют обязательство зачислять на спецсчета доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, проценты по вкладам, дивиденды, доходы от долевого участия в организациях.

Распоряжаться денежными средствами будет возможно только после отмены статуса иноагента. Согласно законопроекту, также средства могут быть зачислены в госбюджет по решению суда или в случаях, установленных правительством.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении намечено на 17 декабря.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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